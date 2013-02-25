Иващенко настаивает, что получил убежище в Дании как беженец

Об этом он сказал в интервью "Коммерсант-Украина".

"Я получил официальный документ из иммиграционной службы Дании от 31 января 2013 года, в котором указано: "Вы получили убежище в Дании в качестве беженца в соответствии с законом об иностранцах, параграф 7 п. 1 и Конвенцией ООН о статусе беженцев от 1951 года", - сказал Валерий Иващенко.

Он добавил, что в конвенции беженцем признается лицо, которое вследствие обоснованных опасений стать жертвой по расовым или религиозным признакам или из-за политических взглядов находится за пределами страны своей национальной принадлежности и не имеет возможности пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой из опасений.

"В дополнение к сказанному я могу предоставить фотокопии полученного мной документа, который занимает 15 страниц. Такой же документ получила и моя супруга", - отметил бывший и. о. министра обороны.

На вопрос, собирается ли он проявлять политическую активность, находясь за границей, Иващенко ответил:

"Политика "занялась" мной,— я теперь не могу от нее уйти, уклониться, пока не добьюсь того, что должен сделать. Я не научен проигрывать и по большому счету у меня не было поражений. Приходилось, используя военные термины, отступать, вот теперь и военнопленным побывал, но ничего — вырвался".