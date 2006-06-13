Бродский приостанавливает членство в БЮТ

Михаил БРОДСКИЙ приостановил свое членство в партии «Батькивщина» и Блоке Юлии Тимошенко, а также сложил с себя полномочия руководителя фракции БЮТ в Киевском городском совете.

Об этом М.БРОДСКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

М.БРОДСКИЙ мотивировал сложение полномочий руководителя фракции БЮТ в Киевсовете тем, что мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его окружение «продолжают нарушать закон и отстранять самую большую фракцию от участия в принятии решений и контроле за этим процессом». «Я не хочу раскалывать фракцию. Поэтому и сложил свои полномочия. Не хочу смотреть, как идет дерибан города, как после клана ОМЕЛЬЧЕНКО (прежнего мэра Киева - УНИАН), создается клан ЧЕРНОВЕЦКОГО», - сказал он.

М.БРОДСКИЙ также сообщил, что приостанавливает свое членство в партии «Батькивщина» и Блоке Юлии Тимошенко в связи с тем, что руководство БЮТ не ответило на открытое письмо Сергея ОДАРЫЧА, которого Черкасская городская организация партии «Батькивщина» исключила из своих рядов. Он напомнил, что С.ОДАРЫЧ «в 1988 году распускал комсомол, в 1991-м возглавлял штаб Чорновила, в этого человека стреляли, он был руководителем избирательного штаба БЕЗСМЕРТНОГО».

«Это мой друг - он был моим заместителем в партии «Яблоко», я вместе с ним и 14 тысяч членов «Яблока» вступили в БЮТ. Поэтому я сегодня приостанавливаю свое членство до тех пор, пока не услышу ответ ответ на вопрос - может ли БЮТовец ГУБСКИЙ исключать из «Батькищины» ОДАРЫЧА? Или, может, это была ошибка, за которую уже Юлии ТИМОШЕНКО нужно отвечать. Я не могу смотреть, как в БЮТ создаются «любі друзі-2», вторая серия. Революция никогда не заканчивается. Она только начинается. Но революции делают герои, а ее результатами пользуются мародеры», - сказал М.БРОДСКИЙ.

Он также отметил, что о своем решении он сообщил руководителям БЮТ Александру ТУРЧИНОВУ и Николаю ТОМЕНКО.