”Наша Украина” призывает к переговорам ”Регионы”?

Блок “Наша Украина” призывает политические силы, которые победили на выборах, сесть за стол переговоров.

Как говорится в заявлении блока, размещенном на его официальном сайте, “Наша Украина” обращается к политическим силам, которые победили на парламентских выборах, сесть за стол переговоров и взять на себя ответственность за работу законодательной и исполнительной ветвей власти. “Сегодня любые промедления являются неуважением к выбору украинского народа и его стремлению к быстрым и эффективным сдвигам в экономике и политической жизни страны”, идет речь в заявлении.

"Сегодня мы вынуждены констатировать, что переговорный процесс зашел в тупик. К этому привела ультимативная позиция Социалистической партии Украины и БЮТ, которые поставили свои кадровые амбиции выше волеизъявление украинского народа. «Наша Украина» не воспринимает языка ультиматумов и полагается исключительно на результаты голосования 26 марта 2006 года”, отмечается в заявлении.

В документе отмечается, что “Наша Украина” шла на выборы, отстаивая принципы верховенства права, демократии, свободы слова, прозрачной и подотчетной гражданам власти, борьбы с коррупцией, честной и ответственной политики. Результаты парламентских выборов засвидетельствовали нашу последовательную позицию относительно осуществления демократических изменений в обществе и курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию, которые доказали свою эффективность за последние полтора года. Именно эти принципы мы изложили в проекте Коалиционного соглашения, которое предложили на рассмотрение будущим партнерам по Коалиции демократических сил”.

«Наша Украина» отмечает, что и в дальнейшем будет стоять на позициях европейского и евроатлатического курса государства, вступления Украины во Всемирную торговую организацию, внедрения права собственности на землю, обеспечения энергетической независимости Украины, а также на внедрении принципа коллегиальности и подотчетности работы правительства, что не воспринималось другими участниками переговоров.

“Мы убеждены, что лишь эти принципы, которые легли в основу Коалиционного соглашения, способны обеспечить существование стабильного парламентского большинства, формирование ответственной, эффективной власти и создают условия для внедрения в Украине социальных и экономических преобразований”, говорится в заявлении блока.

Как известно, на выборах в Верховную Раду Украины в марте 2006 года победили пять политических сил: Партия регионов, БЮТ, “Наша Украина”, СПУ и КПУ.

Переговоры о создании коалиции проводили БЮТ, “Наша Украина” и СПУ.

10 июня эти политические силы приостановили переговоры о создании коалиции. По словам руководителя информационного департамента "Нашей Украины" Татьяны МОКРИДИ, переговоры по созданию коалиции между БЮТ, "Нашей Украиной" и Соцпартией приостановлены из-за категорической позицию социалистов относительно должности спикера.