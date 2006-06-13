У Кинаха есть свое видение коалиции

Народный депутат Украины Анатолий КИНАХ считает необходимым создавать долгосрочную коалицию.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«Нам нужна эффективная, системная, ответственная коалиция не на месяц-два, а на достаточно серьезный среднесрочный период, с пониманием высокой ответственности как коалиции в парламенте, так и будущего коалиционного правительства за свою работу, за результаты своей работы перед украинским народом. И тогда, как говорят, овчинка стоит выделки», - сказал А.КИНАХ.

Он отметил, что только в таком случае страна может выйти на более эффективный и динамичный режим своего развития на основе высокого уровня политической стабильности и эффективного взаимодействия ветвей власти.

При этом А.КИНАХ подчеркнул, что создание долгосрочной коалиции необходимо и для продолжения переговоров с иностранными партнерами Украины.

«Ведь нынешний статус правительства, как фактически исполняющего обязанности, а также отсутствие консолидированного большинства в парламенте рассматривается нашими партнерами как слабость нашего государства, и с нами просто не хотят выходить на серьезные переговоры. Это уже говорит о том, насколько важен вопрос создания коалиции в кратчайшие сроки, но при этом не в ущерб ее дееспособности», - сказал он.

Вместе с тем А.КИНАХ отмечает, что блок «Наша Украина» считает недопустимым любые ультиматумы по поводу будущего распределения должностей.

«Что касается портфелей, я считаю, что это должно быть вторым этапом, потому что коалиция ради коалиции Украине не нужна», - сказал он.

«Блок «Наша Украина» никогда не воспринимал и не будет воспринимать языка должностных ультиматумов», - добавил А.КИНАХ.

Как сообщал УНИАН, БЮТ, "Наша Украина" и СПУ 10 июня приостановили переговоры о создании коалиции. По словам руководителя информационного департамента "Нашей Украины" Татьяны МОКРИДИ, переговоры по созданию коалиции между БЮТ, "Нашей Украиной" и Соцпартией приостановлены из-за категорической позиции социалистов относительно должности спикера.

Сегодня же представитель блока «Наша Украина» Роман ЗВАРИЧ заявил, что в настоящее время «Наша Украина» считает себя свободной в действиях из-за бесперспективности переговоров с БЮТ и СПУ.