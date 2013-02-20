Богатырева божится, что дефицита импортных лекарств не будет

Министр здравоохранения Раиса Богатырева обещает, что проблем с приобретением иностранных лекарств после вступления в действие 1 марта закона об их обязательного лицензирования в Украине не будет.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, об этом она сказала во время "горячей линии" с читателями газеты "Комсомольская правда в Украине".

Р.Богатырева сообщила, что с 1 марта по 1 декабря 2013 года будет действовать заявочный принцип для получения документов на право ввоза импортных препаратов в Украину, который будет предотвращать возможные препятствия для ввоза импортных лекарств в Украину и не даст оснований для повышения цен на них.

"Сегодня правительство приняло решение о том, что с 1 марта 2013 года будет действовать заявочный принцип для получения документов на право ввоза импортных препаратов в Украину. Поэтому мы не ожидаем повышения цен и каких-либо препятствий при пересечении границы импортными лекарствами", - сказала она, добавив, что такой принцип будет действовать до 1 декабря нынешнего года.

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"Одновременно мы будем работать над тем, чтобы условия получения лицензий на импорт были прозрачны и заранее известны участникам фармацевтического рынка для того, чтобы участники рынка могли предварительно провести все необходимые процедуры для получения доступа на рынок Украины. Все процедуры, которые государство будет предлагать пройти импортерам перед утверждением, будут обсуждены с общественностью, и я думаю, что потрясений на рынке фармацевтических препаратов не будет", - отметила Р.Богатырева.

Не будет в Украине проблем и с лекарствами, необходимыми, в частности, детям с редкими заболеваниями, заверила министр и отметила, что государство обеспечило стопроцентное финансирование лечения редких заболеваний у детей в 2013 году.

"В этом году на обеспечение медикаментозного лечения редких форм заболеваний, которые встречаются у новорожденных детей, государство выделило стопроцентное финансирование", - сообщила она.

"У нас есть график проведения тендерных закупок, и в этом году мы их начали как никогда рано для того, чтобы на протяжении года не было проблем с обеспечением этих деток медикаментами", - прибавила Р.Богатырева.

По словам министра, государство сталкивается с неожиданными проблемами при продвижении проектов, призванных обеспечить доступ к лекарствам людям с невысоким достатком. "Мы разработали социальную рекламу пилотного проекта по снижению цен на лекарства для лечения гипертонической болезни (когда государство пошло на то, чтобы применить принцип реимбурсации - частичной компенсации стоимости медицинских препаратов). Это делалось с целью увеличения количества людей, которые придут к врачу, получат рекомендации, купят медицинский препарат, а государство возместит им часть стоимости лекарств. Но нам с большими препятствиями удалось эту рекламу разместить", - сказала она.

В то же время, отметила Р.Богатырева, данный проект продлен, и в нынешнем году: "Государство выделило еще 191 млн грн для частичного возмещения гражданам стоимости препаратов для лечения гипертонической болезни".

Как сообщалось, 12 февраля несколько сотен представителей пациентских организаций, врачей и общественных активистов передали в Администрацию Президента письмо с просьбой отменить закон об обязательном лицензировании импортных лекарств в Украине.

Документ, принятый парламентом летом, вступает в силу 1 марта, и будет касаться около 8 тысяч наименований лекарств, ввозимых на территорию Украины.

Пациентские организации считают, что режим лицензирования оставит граждан Украины без доступа к большинству импортных лекарств.