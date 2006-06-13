Повестка дня ВР на завтра

Председатель Подготовительной депутатской группы Иван БОКЫЙ заявляет, что завтра Верховная Рада может рассмотреть только два вопроса: заявления фракций и количество и ведение комитетов Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам после завершения Согласительного совета И.БОКЫЙ выразил надежду, что завтра Верховная Рада Украины начнет работать «в более-менее нормальном режиме, насколько это возможно». По его словам, утром будет предоставлено слово представителям всех фракций, которые выскажут свою позицию, свое виденье ситуации, сложившейся в Украине. После этого может быть рассмотрен вопрос о перечне комитетов.

В то же время, по прогнозам И.БОКОГО, вопрос количества комитетов не будет рассмотрен окончательно. Он сказал, что существует два проекта решений. Первый – Подготовительной группы, которым предлагается увеличить количество комитетов до 29, и второй проект – Александра ТУРЧИНОВА (БЮТ), которым предлагается оставить существующее количество комитетов (24 комитета – УНИАН). При этом И.БОКЫЙ подчеркнул, что он “горячо” поддерживает проект А.ТУРЧИНОВА, поскольку он не знает, чем будут заниматься некоторые комитеты, которые предлагается создать дополнительно, например, комитет по гендерной политике.

На этом, считает И.БОКЫЙ, парламент исчерпает свои возможности рассмотрения вопросов, пока не будет создана коалиция.

Вместе с тем И.БОКЫЙ не исключает, что завтра некоторые политические силы «попробуют переступить через регламент и начать выборы руководства Верховной Рады Украины». «Посмотрим, что из этого выйдет», - сказал он.