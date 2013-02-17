В УДАРе заявили, что партию в основном финансирует сам Кличко
11:04, 17 февраля 2013Политика
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Партию «УДАР» преимущественно финансирует ее лидер Виталии Кличко.
Кличко взял на себя львиную долю расходов УДАРа
О таком в эфире "5 канала" заявил народный депутат, заместитель председателя партии «УДАР» Виталий Ковальчук.
«Мы себе задали определенные параметры развития, один из этих параметров – публичность, и, естественно, все финансовые ресурсы мы получаем публично, мы получаем их на счёт. К тому же, есть ограничения, с точки зрения финансирования политических структур, мы очень сильно отслеживаем чистоту средств. На самом дела, нет большого секрета, что львиную долю расходов на себя взял Виталий Кличко, а так же другие члены партии, которые поддерживают партию», - заявил Ковальчук.
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