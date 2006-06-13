В Берлине школьники напали на учителей с ножами

В Берлине 15 школьников напали сегодня на учителей своей школы, расположенной в районе Целендорф.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в ходе завязавшейся драки некоторые участники получили ножевые ранения.

Полиция Берлина не сообщает о причинах инцидента.

Многие ученики этой школы стоят на учете в полиции. Один из них в ночь с 26 на 27 мая во время торжеств по случаю открытия центрального железнодорожного вокзала Берлина ранил ножом более 30 человек. По решению берлинских властей в 2007 году эта школа будет закрыта.