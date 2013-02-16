Тимошенко призывает заблокировать счета Януковича в западных банках

Об этом она сказала, отвечая на вопрос французского журнала «Politique Internationale».

На вопрос, что должны делать друзья Украины за рубежом, чтобы не допустить установления диктатуры, Юлия Тимошенко отметила: «Было бы хорошо, например, заблокировать счета предприятий, которые используют министр энергетики Юрий Бойко, чтобы приобрести, на весьма сомнительных условиях, буровую технику для добычи нефти.

Люди из ближайшего круга президента, и в первую очередь, его сын, стал миллиардером за три года, имеют частные счета в Европе и США. В рамках борьбы с коррупцией и отмыванием денег, пожалуй, можно расследовать происхождение денег, поступающих в эти банки?».

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Говоря о себе, Тимошенко считает, что международная общественность должна добиваться уголовного наказания судей, причастных к ее осуждения и заключения. «Госдепартамент (США) все элементы правового порядка, чтобы применить соответствующие санкции к судьям и прокурорам», - цитирует Тиждень.ua.

По мнению Тимошенко, если мир не встанет на защиту украинской демократии, «другие бывшие советские республики также затянет в спираль общей коррупции». Зато общая война против такой коррупции, считает она, может стать «началом конца для новейших диктаторов, процветающих в молодых и уязвимых демократических странах».

«В мире есть целый ряд стран, где демократия никогда не срабатывала, - считает Юлия Тимошенко. - Но было бы роковой ошибкой считать, что Украина из этого списка. Все миссии наблюдателей констатировали, что выборы 2012 года стали регрессом по сравнению с выборами-2010. Мы фактически вернулись на уровень 2004 года. Это доказывает, что партия власти не прошла тест на демократию».