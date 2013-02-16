Тимошенко призывает заблокировать счета Януковича в западных банках
Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко считает, что если мир не встанет на защиту украинской демократии, то другие бывшие советские республики также затянет в спираль общей коррупции.
Об этом она сказала, отвечая на вопрос французского журнала «Politique Internationale».
На вопрос, что должны делать друзья Украины за рубежом, чтобы не допустить установления диктатуры, Юлия Тимошенко отметила: «Было бы хорошо, например, заблокировать счета предприятий, которые используют министр энергетики Юрий Бойко, чтобы приобрести, на весьма сомнительных условиях, буровую технику для добычи нефти.
Люди из ближайшего круга президента, и в первую очередь, его сын, стал миллиардером за три года, имеют частные счета в Европе и США. В рамках борьбы с коррупцией и отмыванием денег, пожалуй, можно расследовать происхождение денег, поступающих в эти банки?».
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Говоря о себе, Тимошенко считает, что международная общественность должна добиваться уголовного наказания судей, причастных к ее осуждения и заключения. «Госдепартамент (США) все элементы правового порядка, чтобы применить соответствующие санкции к судьям и прокурорам», - цитирует Тиждень.ua.
По мнению Тимошенко, если мир не встанет на защиту украинской демократии, «другие бывшие советские республики также затянет в спираль общей коррупции». Зато общая война против такой коррупции, считает она, может стать «началом конца для новейших диктаторов, процветающих в молодых и уязвимых демократических странах».
«В мире есть целый ряд стран, где демократия никогда не срабатывала, - считает Юлия Тимошенко. - Но было бы роковой ошибкой считать, что Украина из этого списка. Все миссии наблюдателей констатировали, что выборы 2012 года стали регрессом по сравнению с выборами-2010. Мы фактически вернулись на уровень 2004 года. Это доказывает, что партия власти не прошла тест на демократию».