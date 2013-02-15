Тимошенко ответила на 14 вопросов французских журналистов

Пять лет назад французский журнал Politique International, совместно с "Сорбонной", наградил Тимошенко премией "За политическое мужество". Сейчас бывший премьер ответила на вопросы СМИ, которое посвятило украинской тематике также вступительную редакторскую статью.

"Кто бы подумал, что украинская Железная Леди станет объектом бесконечных преследований по приказу киевской власти? - говорится на первой странице журнала. - Но все становится понятным, если вспомнить, что Юлия Тимошенко возглавляет крупнейшую оппозиционную политическую силу, а президент Янукович держит на коротком поводке украинских судей"...

Тимошенко ответила на четырнадцать вопросов журнала.

"Репрессии, под которые попала я и другие лишенные свободы лица, вызваны тем, что мы восстали против каннибальской логики, которую применяет к украинской нации эта власть, против коррупции и манипуляций с законом, к которым она безнаказанно прибегает, не гнушаясь грязной ложью и грубыми манипуляциями", - цитирует Тиждень.ua.

Объясняя, как идет судебное производство против нее, Тимошенко отметила: "Все это не имеет никакого отношения к суду. Чисто правовой анализ обвинений против меня ничего не даст... Виктор Янукович заплатил миллионы долларов разным международным аудиторским структурам, чтобы исследовать мою деятельность на посту премьер-министра - они ничего не нашли. Тогда была приведена в действие вся государственная машина, чтобы меня дискредитировать... Поскольку они боятся, что Европейский суд по правам человека признает мой арест незаконным, они придумали обвинить меня в соучастии в убийстве ".