НУ готова отвечать за все

«Наша Украина» готова взять на себя ответственность и предложить кандидатуру премьер-министра.

Об этом сообщает пресс-служба партии НСНУ со ссылкой на слова члена рабочей группы от «Нашей Украины» Романа ЗВАРИЧА, который принимает участие в переговорах «тройки» по формированию коалиции.

По его словам, «если определенная политическая сила или личность хочет взять на себя ответственность и сформировать коалицию, то она не должна этого делать языком ультиматума». «Если же эта политическая сила не в состоянии это сделать, мы готовы взять на себя ответственность и предложить свою кандидатуру на должность премьера», - отметил Р.ЗВАРИЧ.

Он добавил, что "коалиция должна быть сформирована в любом случае. Мы постоянно демонстрировали конструктивную позицию, однако в связи с бесперспективностью ситуации заявили своим партнерам, что мы свободны в своих действиях».

Как сообщал УНИАН, БЮТ, "Наша Украина" и СПУ 10 июня приостановили переговоры о создании коалиции. По словам руководителя информационного департамента "Нашей Украины" Татьяны МОКРИДИ, переговоры по созданию коалиции между БЮТ, "Нашей Украиной" и Соцпартией приостановлены из-за категорической позиции социалистов что касается должности