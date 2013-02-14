Берлускони заявил, что во внешней торговле без взяток - никак

Бывший итальянский премьер, мультимиллионер Сильвио Берлускони встал на защиту ведущих национальных компаний, против которых судебные органы Италии возбудили ряд резонансных уголовных дел, связанных с коррупцией при заключении международных контрактов, пишет РИА "Новости".

Выступая в четверг в прямом эфире популярной телепрограммы Agora гостелевидения Rai, Берлускони фактически признал необходимость дачи взяток при ведении внешнеэкономической деятельности.

"Взятки - это феномен, имеющий место. Нельзя отрицать необходимость подобных ситуаций, когда речь идет о переговорах со странами "третьего мира" и некоторыми режимами", - сказал Берлускони, комментируя громкий скандал вокруг ведущей промышленной группы Италии Finmeccanica.

Глава Finmeccanica Джузеппе Орси был арестован во вторник по подозрению в даче взятки индийским властям при подписании в 2010 году контракта на поставку в Индию 12 вертолетов, произведенных итальянской компанией Аgusta Westland, на общую сумму 556 миллионов евро. По версии следствия, размер взятки со стороны Finmeccanica составил 51 миллион евро.

"Индия находится вне западной сферы, так что речь идет об абсурдном морализме", - считает экс-премьер. В этой связи Берлускони подверг резкой критике судебные органы Италии, которые, расследуя подобные коррупционные дела, по его мнению, наносят серьезный вред стране и ее экономике. "Никто больше не будет вести с нами переговоры. Речь идет о чистом мазохизме. Мы не хотим платить комиссионные. Тогда мы должны сидеть дома", - сказал он. "Если мы хотим присутствовать на этих рынках, нужно принять действующие правила. Я не говорю, что они хорошие, но они являются необходимостью, если мы хотим быть конкурентоспособными", - отметил экс-премьер.