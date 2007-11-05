В СБУ говорят, что не причастны к убийству Евгения Бондаренко

Управление Службы безопасности Украины в городе Севастополе опровергает распространенную сегодня информагентством „Новый регион” информацию „Евразийского союза молодежи” о якобы гибели его активиста во время попытки проведения „Русского марша” 4 ноября.

Руководитель пресс-службы УСБУ в городе Севастополе Юрий КОНДРАТЬЕВ в телефонном интервью местному частному телеканалу НТС заявил: „Информация, распространенная российским интернет-изданием, об убийстве в Севастополе 4 ноября Евгения БОНДАРЕНКО и причастности к этому СБУ является недостоверной и носит явно провокационный характер”. Также, по словам Ю.КОНДРАТЬЕВА, „провокационным и заведомо лживым является интернет-сообщение о том, что в Севастополе якобы состоялся „Русский марш”, и что он был разогнан правоохранительными органами”.

РИА „Новый регион” сегодня сообщило, что „скандально известная организация «Евразийский союз молодежи» заявляет о гибели своего активиста во время попытки проведения «Имперского марша» в Севастополе. „В столкновениях с правоохранительными органами погиб наш активист Евгений БОНДАРЕНКО”, – говорится в сообщении. В нем также добавляется, что „сейчас СБУ пытается всячески скрыть факт убийства и не выдает тело покойного”. В то же время, говорится дальше в сообщении, „лидер крымского отделения ЕСМ Константин КНИРИК подтвердить информацию о гибели БОНДАРЕНКО „Новому региону” не смог”. „БОНДАРЕНКО приехал вчера из Москвы и был задержан на площади Нахимова в Севастополе. Всех задержанных вчера активистов ЕСМ стражи порядка отпустили, а с ним связи нет. Человека нет, связи нет, до сих пор его отыскать не можем”, сказал К.КНИРИК „Новому региону”.

Как сообщал УНИАН, ранее Ленинский районный суд Севастополя запретил проводить в городе "Русский марш".