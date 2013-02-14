В потерпевшем крушение самолете Ан-24 были незарегистрированные пассажиры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке сообщил прокурор Донецкой области Владимир Вышинский.

Он отметил, что прокуратура Донецкой области работает во взаимодействии с прокуратурой Одесской области, и сегодня рассматриваются вопросы проверки наземных служб, в том числе и Одесского аэропорта при регистрации пассажиров на данный чартерный рейс.

«По предварительным данным, тем, которые можно уже сказать, по той или иной причине не были зарегистрированы пять пассажиров», - сказал В.Вышинский, подчеркнув, что в настоящее время проводится соответствующее расследование этого факта.

Кроме того, он сообщил, что, исходя из запросов пассажиров данного авиарейса, в самолете были свободные места. По словам В.Вышинского, часть людей, летевших данным рейсом, после оказания им медицинской помощи, уехали по месту жительства, следователи устанавливают личности всех пассажиров.

Прокурор подтвердил, что среди 44 пассажиров находилась одна женщина, «которая имеет отношение к профессии стюардессы», но она была пассажиром и ее личность сейчас устанавливается.

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Как сообщал УНИАН, вечером 13 февраля в аэропорту «Донецк» потерпел катастрофу самолет, прибывший чартерным рейсом из Одессы. Самолет во время приземления вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, перевернулся, его корпус раскололся и началось задымление.

На борту самолета находились 52 человека, 47 из них были спасены, пять погибли. На сегодняшний день известно, что 26 пассажиров обратились за помощью к медикам, из них 9 человек находятся в больнице.

По факту авиакатастрофы в аэропорту Донецка начато уголовное производство.

Сведения о факте авиакатастрофы внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.