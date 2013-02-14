Мэр Мелитополя внес за себя 1,5 млн залога и слег с гипертоническим кризом

Как сообщили УНИАН в руководстве прокуратуры Запорожской области, «13 февраля вечером – в последний день определенного судом для внесения залога срока, мэр Мелитополя 1 млн 500 тыс. 276 грн оплатил следовательно, оснований для взятия его под стражу на сегодняшний день нет».

По данным прокуратуры, установленный судом залог в размере 172 тыс. грн внес и заместитель мэра Мелитополя, также подозреваемый в совершении ряда должностных преступлений и получении взяток.

По неофициальным данным, сейчас мэр Мелитополя находится в одной из местных больниц с подозрением на гипертонический криз.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля прокуратура Запорожской области предъявила мэру Мелитополя и его заместителю уведомление о подозрении в получении взяток и совершении должностных преступлений.

В частности, мэру Мелитополя инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельных документов), ч.4. ст.368 УК Украины (получение взятки должностным лицом, занимающим особо ответственное положение о в особо крупных размерах), ч.2 ст.209 (преднамеренное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем) и ч.1.ст366 УК Украины (должностной подлог), а так же по ч.1.ст.384 УК Украины (заведомо неправдивые показания во время проведения досудебного следствия).

По данным прокуратуры, «на сегодняшний день правоохранительные органы располагают документами, дающими основания подозревать чиновников в незаконном получении около 1,5 млн грн».

8 февраля решением Орджоникидзевского района Запорожья мэр Мелитополя был отстранен от занимаемой должности с изъятием служебного удостоверения сроком на 2 месяца (т.е. на период досудебного следствия). В ходе данного судебного заседания был определен залог при невнесении которого в течение 5 дней мэр Мелитополя должен быть взят под стражу.

Ранее - 19 ноября 2012 года на территории АРК правоохранительными органами был задержан другой заместитель мэра Мелитополя, в отношении которого прокуратура Запорожской области возбудила уголовное дело по ст. 368 ч.2 УК Украины (получение взятки в крупном размере или должностным лицом, занимающим ответственное положение, сопряженное с вымогательством взятки). За неделю до этого правоохранители задержали начальника КП мелитопольского горсовета «Мелитопольский асфальтобетонный завод» с 18 тыс. грн которые, он, по его словам, должен был передать данному заместителю мэра.