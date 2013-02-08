Суд отстранил мэра Мелитополя от должности

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял сегодня вечером суд Орджоникидзевского района Запорожья, в котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения для мэра.

При невнесении залога в течение 5 дней мера пресечения в виде залога будет автоматически заменена на содержание под стражей.

«Прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении мэра от должности на период уголовного производства. И суд учел его при вынесении решения. В соответствии с положениями нового УПК, принято решение об избрании данному должностному лицу, учитывая тяжесть преступлений, в совершении которых он подозревается, меры пресечения в виде залога в размере 1,5 млн грн., при неоплате которого в течение 5 дней автоматически вступает в силу мера пресечения в виде содержания под стражей и отстранении его на период проведения производства от должности», - сообщили УНИАН в суде.

Кроме того, в суде сообщили, что вопрос об избрании меры пресечения для заместителя мэра Мелитополя, который также подозревается в совершении ряда должностных преступлений, назначен к рассмотрению на понедельник, 11 февраля.

По теме: К мэру Мелитополя и его заместителю нагрянули с обыском

Как сообщал УНИАН, 7 февраля прокуратура Запорожской области предъявила мэру Мелитополя и его заместителю уведомление о подозрении в получении взяток и совершении должностных преступлений.

В частности, мэру Мелитополя инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельных документов), ч.4. ст.368 УК Украины (получение взятки должностным лицом, занимающим особо ответственное положение о в особо крупных размерах), ч.2 ст.209 (преднамеренное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем) и ч.1.ст366 УК Украины (должностной подлог), а так же по ч.1.ст.384 УК Украины (заведомо неправдивые показания во время проведения досудебного следствия).

5 и 6 февраля сотрудники прокуратуры Запорожской области и управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Запорожской области провели обыски в мелитопольской мэрии, в частности в кабинете мэра Мелитополя и его заместителя.

Обыски проводились с целью изъятия документации предприятий и фондов, через которые, согласно оперативной информации «отмывались» средства, вымогавшиеся представителями власти у предпринимателей Мелитополя.

По данным прокуратуры, «на сегодняшний день правоохранительные органы располагают документами, дающими основания подозревать чиновников в незаконном получении около 1 млн грн».

Ранее, 19 ноября 2012 года, на территории АРК правоохранительными органами был задержан другой заместитель мэра Мелитополя , в отношении которого прокуратура Запорожской области возбудила уголовное дело по ст. 368 ч.2 УК Украины (получение взятки в крупном размере или должностным лицом, занимающим ответственное положение, сопряженное с вымогательством взятки). А неделей ранее правоохранители задержали начальника КП мелитопольского горсовета «Мелитопольский асфальтобетонный завод» с 18 тыс. грн, которые, он, по его словам, должен был передать заместителю мэра, впоследствии задержанному в Крыму.