Диалог Януковича со страной покажут 5 телеканалов

Об этом сообщает «Телекритика» со ссылкой на пресс-службы этих телеканалов.

Прямой эфир начнется в 11.00.

По теме: Янукович пообщается с украинцами через телевизор

"Телекритика" напоминает, что в соответствии с сообщениями пресс-службы Первого национального, «НТКУ выступала инициатором масштабного телевизионного проекта», однако, по данным источников «Телекритики», организацией «Диалога со страной» занимается Администрация Президента.