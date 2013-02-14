Диалог Януковича со страной покажут 5 телеканалов
06:00, 14 февраля 2013Политика
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22 февраля проект «Диалог со страной», в котором Виктор Янукович по случаю третьей годовщины инаугурации будет общаться с гражданами страны в прямом эфире, покажут, кроме Первого национального, «1+1», ICTV, «Украина» и «Интер».
Об этом сообщает «Телекритика» со ссылкой на пресс-службы этих телеканалов.
Прямой эфир начнется в 11.00.
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"Телекритика" напоминает, что в соответствии с сообщениями пресс-службы Первого национального, «НТКУ выступала инициатором масштабного телевизионного проекта», однако, по данным источников «Телекритики», организацией «Диалога со страной» занимается Администрация Президента.
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