Наша Украина развязала себе руки

«Наша Украина» заявила Блоку Юлии Тимошенко и Социалистической партии Украины, что в связи с бесперспективностью коалиционного диалога» она «свободна в своих действиях».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам представитель блока «Наша Украина» Роман ЗВАРИЧ.

В частности, по его словам, «в связи с бесперспективностью коалиционного диалога в пределах «тройки» мы заявили нашим партнерам, что мы свободны в своих действиях, что мы не имеем никаких обязательств перед ними на сегодняшний день». На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что «Наша Украина» начинает переговорный процесс о создании коалиции с Партией регионов, Р.ЗВАРИЧ еще раз повторил эти слова.

Он отметил, что «процесс зашел в тупик» в переговорах между «Нашей Украиной», БЮТ и СПУ. По его словам, это вызвано тем, «что мы постоянно слышим язык ультиматумов со стороны наших партнеров». «Мы не воспринимаем и не будем воспринимать такой язык ультиматумов», - подчеркнул Р.ЗВАРИЧ. По его словам, в связи с этим блок «Наша Украина» считает, что «переговорный процесс в контексте «тройки» в настоящее время бесперспективен».

Он отметил, что украинский народ хочет услышать четкий ответ: «или мы строим коалицию для того, чтобы обеспечить отдельных лидеров соответствующими должностями, или мы ее строим для того, чтобы осуществить определенные программные задачи, заложенные в проекте коалиции». Он считает, что на парламентских выборах народ определился, и необходимо распределять должности в соответствии с тем, какая политическая сила сколько набрала процентов голосов избирателей. «Нами абсолютно не воспринимаются какие-либо варианты внекоалиционных договоренностей, в соответствии с которыми могут быть в авантюрный способ решены кадровые вопросы», - подчеркнул Р.ЗВАРИЧ.

Он подчеркнул, что блоку «Наша Украина» поднадоели постоянные ультиматумы, касающиеся должностей со стороны партнеров по переговорам. «Эти ультиматумы нам уже просто сидят в печенке», - отметил он. Р.ЗВАРИЧ подчеркнул, что «мы хотим знать, мы работаем по принципам, или мы работаем по понятиям. Мы считаем, что нам нужно работать по принципам».

Р.ЗВАРИЧ также считает нецелесообразным затрагивать вопрос о возможности роспуска парламента в случае несоздания коалиции. По его словам, еще остается 12 дней для ее создания. По его словам, даже если она не будет сформирована в этот срок, роспуск парламента «является преференцией Президента Украины», а не его обязанностью.

Как сообщал УНИАН, БЮТ, "Наша Украина" и СПУ 10 июня приостановили переговоры о создании коалиции. По словам руководителя информационного департамента "Нашей Украины" Татьяны МОКРИДИ, переговоры по созданию коалиции между БЮТ, "Нашей Украиной" и Соцпартией приостановлены из-за категорической позиции социалистов что касается должности спикера.

«Социалисты категорически настаивают исключительно на одной позиции – спикере Александре МОРОЗЕ. "Наша Украина" настаивает на принципах, которые заложены в коалиционном соглашении – признании результатов выборов по очерёдному и последовательному распределению должностей согласно результатам выборов и исключения из перечня распределения тех должностей, которые являются компетенцией Президента», - сказала она.

В тот же день лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывала участников переговоров о создании коалиции вернуться за стол переговоров.

В то же время в своем традиционном субботнем радиообращении к украинскому народу Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сказал: «Политики, которые претендуют быть властью и взять на себя ответственность за ситуацию в стране, вести непростые переговоры с нашими зарубежными соседями и партнерами, сегодня должны научиться договариваться друг с другом”. Он также подчеркнул, что путь формирования большинства политические силы должны пройти самостоятельно.