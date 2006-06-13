Турки помешали Украине продать оружие США

Задержание в проливе Босфор судна с украинским военным грузом является очередной попыткой дискредитации Украины на международном рынке вооружений.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал источник в «Укрспецэкспорте».

Он отметил, что Украина действительно в лице одного из предприятий-спецэкспортеров «Укроборонсервис», являющимся дочерней структурой Государственной кампании Укрспецэкспорт», выполняет совершенно легальный контракт на поставку американской фирме военного имущества. Собеседник агентства подчеркнул, что сделка реализована на условиях, при которых заказчик сам отвечает за доставку груза.

Он также добавил, что имущество предназначено для Ирака.

«Кому-то не нравится активность Украины на рынке оружия в целом, и на иракском рынке в частности», - считает представитель «Укрспецэкспорта»,

«Акценты делаются на поднятие шума вокруг украинских поставок, когда на разбирательство уходит до нескольких дней, которые можно активно использовать для дискредитации государственной системы военно-технического сотрудничества», - добавил источник.

Собеседник агентства отметил, что это уже второй случай в текущем году, когда намерения дискредитировать Украину связаны с военно-техническим сотрудничеством с США. Он напомнил, что весной этого года таможенными властями Сянгана (Гонконга) на несколько дней был задержан контейнер с боевым самолетом, который являлся легальным грузом и никак не связан с контрабандой.

Как сообщал УНИАН 12 июня, турецкие таможенники задержали в проливе Босфор британское судно, на борту которого якобы находилось незадекларированное оружие.

Судно Scanscot проходило транзитом через контролируемый Турцией пролив Босфор, направляясь из одного из украинских портов в Объединенные Арабские Эмираты. На судне обнаружены шесть многоцелевых бронемашин и двадцать ящиков с оружием.

4 апреля гонконгские таможенники конфисковали истребитель МиГ-29, который пытались незаконно вывести в США. Самолет был выявлен на борту одного из кораблей среди контейнеров с товарами в ходе таможенной проверки. Краска на крыльях самолета была частично ободрана, на нем не было двигателя и боеприпасов.

В тоже время 5 апреля ГК "Укрспецэкспорт" сообщила, что задержанный в Гонконге истребитель МиГ-29 продан Украиной в США в 2005 году для использования в качестве музейного экспоната.