Украинцы нелегально покупают русский лук
11:31, 13 июня 2006Политика
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15 тонн овощей задержали украинские пограничники
Грузовой автомобиль «Вольво» с 15 тоннами лука задержали в Луганской области в 200 м от украинско-российской границы пограничники мобильной заставы «Краснодон».
Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, грузовик двигался со стороны российского села Нижняя Герасимовка. Водитель, гражданин Украины, никаких документов на груз предъявить не смог.
Автомобиль с луком передали налоговой милиции. Согласно предварительной оценке, их стоимость составляет около 90 тыс. грн.
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