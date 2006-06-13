Украинцы нелегально покупают русский лук

Грузовой автомобиль «Вольво» с 15 тоннами лука задержали в Луганской области в 200 м от украинско-российской границы пограничники мобильной заставы «Краснодон».

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, грузовик двигался со стороны российского села Нижняя Герасимовка. Водитель, гражданин Украины, никаких документов на груз предъявить не смог.

Автомобиль с луком передали налоговой милиции. Согласно предварительной оценке, их стоимость составляет около 90 тыс. грн.