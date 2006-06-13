Мороз: мы будем в оппозиции

Соцпартия не будет выходить из переговоров о создании коалиции, но и не отступит от своих требований.

Об этом в интервью Би-Би-Си рассказал лидер СПУ Александр Мороз.

"Эта позиция должна состоять в том, что должность премьер-министра, президента и главы парламента должны олицетворять баланс политических интересов в обществе, а остальные должности будут определяться на основе тех принципов, которые мы заложили в документе, который служит основой политического соглашения, регламента и распределения полномочий", - отметил Мороз.

На вопрос, считает ли он, что такого баланса можно достичь лишь с ним на должности спикера, Мороз ответил: "Так, и это одно".

"А другое дело, что мы все понимаем, что сотрудничества между "Нашей Украиной" и Блоком Тимошенко при условии, что одни представляют парламент, а вторые правительство – не будет. Поэтому это очень проблематично, чтобы такой формат коалиции был дееспособным", - добавил он.

При этом Мороз заявил, что СПУ не интересуют должности, а их интересует баланс.

"Меня удовлетворяет должность народного депутата, руководителя фракции. Я не претендую. Мы дадим любую кандидатуру. У нас есть достойные люди, которые могут возглавлять парламент", - добавил Мороз.

Он также сообщил, что если переговоры о коалиции закончатся неудачей, то СПУ уйдет в оппозицию.

"Мы будем в оппозиции. Пусть они договариваются. Они решат этот вопрос. Тем более, что они давно ведут переговоры с Партией регионов. И официально при чем. Юрий Ехануров неоднократно об этом заявлял. Анатолий Кинах ведет эти переговоры, и Петр Порошенко. Пусть договариваются. Это будет логично, в конце концов", - отметил Мороз.

Он также добавил, что, по его мнению, шансы создания коалиции Партии регионов с частью оранжевых составляют 50 на 50, отметив, что все решиться в ближайшие дни.