Ничего не изменилось: в парламент проходят 5 партий

По состоянию на 09.10 Центральная избирательная комиссия обработала 63,45% протоколов участковых избирательных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным информационно-аналитической системы ЦИК, за Партию регионов проголосовали 29,70% избирателей, за Блок Юлии Тимошенко - 22,43%, за блок «Наша Украина» - 15,53%, СПУ – 6,34%, КПУ – 3,53%.

За Народный блок Литвина отдали свои голоса 2,55% избирателей, Блок Наталии Витренко «Народная оппозиция» – 2,53%, Украинский народный блок Костенко и Плюща – 2,11%, партию «Вече» - 1,54%, Гражданский блок ПОРА-ПРП – 1,47%.

Посчитаны в основном данные из западных и центральных регионов. Там подсчет голосов составляет от 70% до 90%. В среднем на юге и востоке - от 40 до 60%. Меньше всего протоколов обработано в Киеве – 34,86%.