«Свободовец» предлагает законодательно закрепить льготы для ветеранов УПА

Закрепить на государственном уровне расходы на социальную защиту ветеранов Украинской Повстанческой Армии предлагает народный депутат от ВО «Свобода», председатель подкомитета по вопросам законодательного обеспечения прав инвалидов, их социальной защиты и реабилитации Эдуард Леонов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», соответствующий законопроект уже подготовлен.

«В Ивано-Франковске, Львове, Тернополе, Черновцах, на Волыни местная власть помогает ветеранам национально-освободительного движения, но многие воины УПА проживают в восточных и южных областях, ведь часто им запрещали возвращаться на родные земли. Ввиду этого, мы должны снять данный вопрос из местного уровня и, проявив политическую волю, отдать надлежащий почет тем, кто завоевывал для нас независимую Украину», - отметил Э.Леонов.

По его словам, в законопроекте он четко прописал перечень льгот, которые будут предоставляться ветеранам УПА. В частности, предлагается осуществлять доплаты ветеранам УПА как надбавки к пенсиям, возмещать расходы ветеранов за услуги связи и ЖКХ и проезд, обеспечить санаторное лечение и тому подобное. Эти льготы должны распространяться и на жен и вдов ветеранов УПА.

«Участников Национально-освободительных соревнований осталось не больше десяти тысяч человек. И с каждым годом, к сожалению, их ряды уменьшаются. Они боролись за независимую Украину. Прошли годы, и государство наконец должно признать бойцов УПА и подпольщиков ОУН участниками борьбы за независимость Украины. Они воевали за создание украинского государства, теперь наступила наша очередь почтить их самопожертвенность», - считает Э.Леонов.