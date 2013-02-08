Политолог: Лишение мандатов двух нардепов обернется критикой со стороны Европы

Лишение депутатства Балоги и Домбровского является угрозой украинскому парламентаризму и станет критикой в ​​адрес властей со стороны Европы.

Именно так, о сегодняшнем решении Высшего административного суда Украины, которым фактически были признаны недействительными избрание народными депутатами Павла Балоги и Александра Домбровского, прокомментировал политолог Владимир Фесенко.

По его словам в украинской истории были отдельные случаи, касающиеся скандалов с избранием народных депутатов, «но по этому поводу, то есть лишение через несколько месяцев после избрания - совершенно новое явление, которое может добавить новые черты к разрушению украинского парламентаризма и снова сделает украинскую власть накануне приобретения ассоциации в ЕС объектом критики».

По убеждению В.Фесенко сегодняшнее судебное решение «абсолютно искусственное, это очередной пример выборочного правосудия ... Это какое-то предостережением и влияние на депутатов-мажоритарщиков», - отметил политолог.