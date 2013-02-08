ЕЦ призывает Европу вмешаться в ситуацию с лишением Балоги мандата

«Единый центр» призывает европейских лидеров вмешаться в ситуацию с попыткой украинской власти провести ревизию результатов выборов в округе №71, где победил выдвиженец от партии, народный депутат Украины Павел Балога.

Об этом идет речь в обращении «Единого центра» к председателям руководителям дипломатических представительств в Украине стран ЕС, США и Канады, председателю Европейского парламента Мартину Шульцу, президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Жан-Клоду Миньону, Еврокомиссару по вопросам расширения и европейской политики Штефану Фюле.

Как отметили в «Едином центре», впервые в истории независимой Украины «власть делает дерзкие попытки изменить результаты выборов после принесения присяги народным депутатом Украины и более чем через три месяца после начала работы нового парламента».

В обращении отмечается, что П.Балога, невзирая на административное давление и попытки сорвать выборы по и.о. №71, одержал уверенную победу над представителем провластной партии, защитил результаты выборов в судах и по решению ЦИК стал народным депутатом Украины.

«Однако власть не оставляет попыток провести ревизию результатов выборов и назначить победителем по и.о. №71 своего представителя. Командой кандидата от Партии регионов был инициирован судебный процесс относительно признания бездействия избирательных комиссий на округе. С целью получения фальшивых доказательств нарушения избирательного процесса во время подготовки рассмотрения дела в Высшем административном судье Украины (ВАСУ) правоохранительные органы оказывали давление на представителей комиссий и общественность округа», - заявили в «Едином центре».

По словам авторов обращения, власть действует вопреки Конституции и избирательному законодательству Украины, которое не предусматривает оснований для обжалования результатов выборов после соответствующего решения ЦИК об определении победителя.

«Невзирая на это, своим решением от 8 февраля 2013 года ВАСУ предпринял очередной шаг на пути искажения волеизъявления громад Закарпатья», - отмечается в обращении.

В партии считают инициированный против П.Балоги незаконный судебный процесс «местью депутатам «Единого центра» за независимую и самостоятельную позицию в Верховной Раде, последовательную и объективную критику власти».

Партия выражает свой протест против предвзятого судопроизводства в Украине и заявляет о своем намерении защищать результаты выборов по 71-му округу всеми доступными методами, в частности, обратиться в Европейский суд по правам человека, отмечается в обращении.

Как сообщал УНИАН, час назад народный депутат Виктор Балога на своей странице в Facebook проинформировал, что Высший административный суд Украины лишил депутатских мандатов Павла Балогу и Александра Домбровского.

«Только что Высший административный суд вынес решение относительно Павла Балоги. «Судьи» постановили: признать отсутствие полномочий депутата; признать отсутствие статуса народного депутата; признать необходимость проведения повторных выборов на 71-м округе; отменить соответствующее постановление ЦИК о регистрации Павла Балоги депутатом», - написал он.

В.Балога сообщил, что это окончательное решение, также оно касается и А.Домбровского.