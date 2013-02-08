Карасев: Гуляет версия, что Кузьмина принесут в жертву

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

В.Карасев отметил «смену риторики» Евросоюза в отношении Украины.

«Риторика ЕС через своих спикеров Фюле и литовского Президента следующая (Далю Грибаускайте): хватит риторики, нужна конкретика. Действительно, есть определенная усталость от неопределенности в отношениях между ЕС и Украиной, определенное зависание Украины на европейском векторе», - сказал он.

По мнению политолога, 2013 год является оптимальным для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. «Европа прекрасно понимает, что 2014 год - это выборы, и год потерян, 2013 год - это уникальная возможность для того, чтобы завершить интеграционную эпопею с Украиной», - сказал он.

В.Карасев отметил, что тема экс-премьера Юлии Тимошенко не была «центровой» в посланиях представителей Евросоюза, но она «незримо присутствовала».

«Понятно, что европейцы подходят к этому вопросу следующим образом: понимая сложность всей проблемы с Тимошенко, они делают акцент на то, что общая реформа правосудия, утверждение демократических стандартов и ценностей..., проведение президентских выборов по демократическим стандартам открывают путь к окончательному решению проблемы с избирательным правосудием и с Тимошенко, и Луценко», - сказал он.

«Хотя в ходе бесед с Януковичем в Литве этот вопрос поднимался литовским Президентом и украинский Президент обещал подумать. В частности, гуляет такая версия, что, возможно, придется пожертвовать одной из кадровых фигур, которая является публичным инициатором этих дел - заместителем генпрокурора Ренатом Кузьминым, отправить его в отставку», - добавил В.Карасев.