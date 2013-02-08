Оппозиция говорит, что не боится силы ПР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

По его словам, все народные депутаты должны приходить на работу и выполнять свои обязанности. «Если у них в планах - разблокировать парламент силовым вариантом, то этого хватит максимум на 10-15 минут, потому что в парламенте все равно будет драка и мы не дадим нарушить Конституцию», - сказал А.Яценюк.

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В свою очередь, председатель фракции «УДАР» Виталий Кличко сказал, что никакого компромисса в вопросе личного голосования быть не может. «Какой компромисс может быть между тем, голосовать за себя или голосовать за того парня?», - сказал он.

Со своей стороны, председатель фракции «Свобода» Олег Тягнибок напомнил, что консультации продолжатся 11 февраля в 10.00.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от оппозиции с 5 февраля блокируют работу Верховной Рады, требуя введения системы для персонального голосования.

Член фракции Партии регионов Владимир Олейник не исключает, что Партия регионов прибегнет к разблокированию работы Верховной Рады 19 февраля. По его словам, если 19 февраля в парламент придет более 226 народных депутатов, которые представляют провластные фракции, то у них будет полное моральное право разблокировать работу ВР. Он сказал, что сейчас есть два варианта. “Применение пассивного сценария - когда пришли раньше и заблокировали не с целью блокирования, а с целью разблокирования, и есть более неприемлемый вариант - драка. Но я категорически против”, - сказал В.Олейник.