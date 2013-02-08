Депутат из «Свободы» поплатилась за кнопкодавство

Всеукраинское объединение "Свобода" во Львове сняло с должности председателя Лычаковской районной организации ВО „Свобода”, депутата Львовского городского совета Ирину Шалаковскую „за нарушение принципа персонального голосования”.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 8 февраля, председатель фракции Всеукраинского объединения "Свобода" во Львовском городском совете Маркиян Лопатчак сообщил, что ей также объявлен строгий выговор.

"Фракция ВО "Свобода" во Львовском городском совете разделяет обеспокоенность общественности фактом голосования нашей коллеги, депутата городского совета И.Шалаковской 7 февраля 2013 года во время сессии Львовского городского совета за своего однопартийца Ивана Грынду, который в тот момент вышел из зала заседаний. Считаем такое поведение нашей депутатки недопустимым", - сказал М.Лопатчак.

Он также сообщил, что „к И.Шалаковской будет применен максимум дисциплинарных санкций по партийной линии”.

„В частности, она получила строгий выговор и она снята с должности председателя Лычаковской районной организации Львовской городской организации ВО "Свобода", а И.Грында получил выговор за то, что оставил карточку для голосования без присмотра. Повторный строгий выговор автоматически приведет к лишению членства в партии и сложению депутатских полномочий", - сказал председатель фракции.

Он также подчеркнул, что "депутатов Львовского городского совета от ВО "Свобода" предупредили о недопустимости нарушения принципа персонального голосования”.

Как сообщает корреспондент УНИАН, 7 февраля на сессии Львовского городского совета член фракции ВО „Свобода” И.Шалаковская проголосовала за своего коллегу И.Грынду, который сидит в сессионном зале возле нее, когда он выходил из сессионного зала.