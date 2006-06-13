БЮТ просит ”Нашу Украину” о замене

"Нашу Украину" в процессе создания коалиции демократических сил должен представлять Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, который является почетным председателем “Народного союза “Наша Украина”. Об этом заявил заместитель председателя парламентской фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО, сообщает “5 канал”. Как известно, “Нашу Украину” на переговорах по большей части представлял лидер парламентской фракции Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ.

Телеканал также сообщает, что, по неофициальной информации, лидер социалистов Александр МОРОЗ сегодня встречался с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО. Результаты переговоров не обнародовали.

Как сообщал УНИАН, 9 июня “Наша Украина”, БЮТ и СПУ согласовали текст коалиционного соглашения, решив противоречивые пункты вынести в отдельный протокол. Однако уже на следующий день было объявлено о приостановке коалиционных переговоров – камнем преткновения оказалась должность спикера парламента. “Наша Украина” и СПУ, претендующие на эту должность, обвинили друг друга в срыве переговоров о создании коалиции.

Сегодня “Наша Украина” заявила, что считает бесперспективными дальнейшие переговоры “из-за ультимативных заявлений СПУ” относительно должности председателя Верховной Рады Украины. В документе также выражается сожаление, что “личные амбиции лидера социалистов разрушили переговоры по созданию коалиции”.

В то же время первый секретарь Политсовета СПУ Иосиф ВИНСКИЙ сообщил, что СПУ не выходит из переговоров и ждет следующих шагов “Нашей Украины”. Он отметил, что вопрос избрания спикера не является вопросом "личных амбиций Александра МОРОЗА", поскольку по этому поводу есть решение Политсовета СПУ. И.ВИНСКИЙ также отметил, что как только “наши партнеры будут готовы к конкретной работе, мы готовы подписывать” соглашение о создании коалиции.