Янукович сегодня встретится с Фюле
08:48, 08 февраля 2013Политика
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Встреча состоится в Администрации Президента Украины.
Штефан Фюле придет Януковичу
Сегодня в 10.30 Президент Украины Виктор Януковича проведет встречу с комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном Фюле.
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Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Встреча состоится в Администрации Президента (ул. Банковая, 11).
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