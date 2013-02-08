Янукович сегодня встретится с Фюле

08:48, 08 февраля 2013
Политика
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Встреча состоится в Администрации Президента Украины.

Штефан Фюле

Сегодня в 10.30 Президент Украины Виктор Януковича проведет встречу с комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном Фюле.

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Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Встреча состоится в Администрации Президента (ул. Банковая, 11).

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