Следователь: на свидетеля убийства Щербаня может оказываться давление

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил первый заместитель начальника Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины Олег Пушкарь.

“Этот свидетель появился раньше, еще до того, как Юлии Владимировне было вручено подозрение, а допросить его в суде предусматривает Уголовный процессуальный кодекс”, - сказал О.Пушкарь, заметив, что у органов следствия есть подозрения, что на этого свидетеля может оказываться давление, не уточнив в то же время с чьей стороны.

Также О.Пушкарь отметил, что свидетель являлся на судебное заседание и также присутствовал сегодня, как того требует от него действующее законодательство.

Вместе с тем, О.Пушкарь опроверг информацию о том, что якобы этот свидетель является работником спецслужб.

“Это все абсурд” - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений.