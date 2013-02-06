Об этом сообщает «Комсомольская правда в Украине».

«Папа Римский может приехать в Украину по приглашению церкви или Президента. По религиозной линии Святой престол получил приглашение. Оно рассматривается. А если бы Бенедикта XVI пригласили в Украину еще и в качестве главы государства Ватикан, то он вряд ли отказал бы», - говорит руководитель Департамента информации Украинской греко-католической церкви Игорь Яцив.

Как удалось узнать "КП", пока официального приглашения Папе Римскому не поступало. Но, как говорят в Администрации Президента, это вопрос времени.

Отметим, последний раз Папа Римский приезжал в Украину в 2001 году. В то время Католическую церковь возглавлял Иоанн Павел II.

*** День Крещения Руси отмечается 28 июля.