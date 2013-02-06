Коммунисты и регионалы ушли из сессионного зала

Фракции Партии регионов и КПУ покинули сессионный зал Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время в сессионном зале остаются свыше 50 представителей фракций оппозиции.

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Народные депутаты от “УДАРа” находятся в президиуме и правительственной ложе парламента. Возле трибуны депутатов нет.

Как известно, в 11.00 началось заседание фракции Партии регионов по поводу ситуации в парламенте.