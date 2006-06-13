В Московской области убиты двое украинцев

В Подольском районе Московской области убиты двое рабочих - граждан Украины.

Об этом РИА "Новости" сообщил источник в правоохранительных органах Московской области.

"Тела двух граждан Украины с рублеными ранами были найдены в поселке Красная Пахра Подольского района Московской области на территории домовладения частного предпринимателя, в строящейся бане", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по подозрению в совершении преступления разыскивается гражданин Узбекистана.