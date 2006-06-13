В Московской области убиты двое украинцев
09:00, 13 июня 2006Политика
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Тела найдены на территории бани
В Подольском районе Московской области убиты двое рабочих - граждан Украины.
Об этом РИА "Новости" сообщил источник в правоохранительных органах Московской области.
"Тела двух граждан Украины с рублеными ранами были найдены в поселке Красная Пахра Подольского района Московской области на территории домовладения частного предпринимателя, в строящейся бане", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по подозрению в совершении преступления разыскивается гражданин Узбекистана.
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