Российский рэпер сочинил песню о новом деле против Тимошенко (видео)

Соответствующее видео в рубрике «RapInfo-4» – острые новости в речитативе, размещено на сайте «Ты репортер».

«Братская Украина показывает плохой пример, все больше уголовных дел она заводит. Снова под ударом бывшая премьер, которая, так надо сказать, давно не на свободе», - говорится в тексте песни.

Dino MC напоминает, что «всем известная железная Юля обвиняется теперь и в убийстве заказном – нашла депутата Щербаня бандитская пуля».

По его мнению, Украина от России ушла недалеко. «Это были шальные 90-е, вопросы тогда решались конкретно и просто. В преступном сговоре с Павлом Лазаренко «заказала» помеху госпожа Тимошенко», - поет он.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве Е.Щербаня, и подозреваемой в организации этого преступления является Ю.Тимошенко и экс-премьер Павел Лазаренко.