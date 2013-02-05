Встреча Януковича с Квасьневским и Коксом завершилась

Об этом информирует пресс-служба Президента Украины.

Никаких подробностей этой встречи пресс-служба главы государства не предоставляет.

Как сообщал УНИАН, сегодня А.Квасьневский и П.Кокс встречались с заключенным экс-премьером Юлией Тимошенко в Харьковской больнице.

*** Миссия Европарламента во главе с А.Квасьневским и П.Коксом работает в Украине с июня 2012 года. Она отслеживает ситуацию относительно дел Ю.Тимошенко и других представителей украинской оппозиции и бывших правительственных чиновников.