Встреча Януковича с Квасьневским и Коксом завершилась
19:32, 05 февраля 2013Политика
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Состоялась встреча Президента Украины Виктора Януковича с бывшим Президентом Польши Александром Квасьневским и бывшим председателем Европейского парламента Пэтом Коксом.
Подробности встречи не разглашаются
Об этом информирует пресс-служба Президента Украины.
Никаких подробностей этой встречи пресс-служба главы государства не предоставляет.
Как сообщал УНИАН, сегодня А.Квасьневский и П.Кокс встречались с заключенным экс-премьером Юлией Тимошенко в Харьковской больнице.
*** Миссия Европарламента во главе с А.Квасьневским и П.Коксом работает в Украине с июня 2012 года. Она отслеживает ситуацию относительно дел Ю.Тимошенко и других представителей украинской оппозиции и бывших правительственных чиновников.
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