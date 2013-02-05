Встреча Януковича с Квасьневским и Коксом завершилась

19:32, 05 февраля 2013
Политика
4119

Состоялась встреча Президента Украины Виктора Януковича с бывшим Президентом Польши Александром Квасьневским и бывшим председателем Европейского парламента Пэтом Коксом.

Подробности встречи не разглашаются

Об этом информирует пресс-служба Президента Украины.

Никаких подробностей этой встречи пресс-служба главы государства не предоставляет.

Как сообщал УНИАН, сегодня А.Квасьневский и П.Кокс встречались с заключенным экс-премьером Юлией Тимошенко в Харьковской больнице.

*** Миссия Европарламента во главе с А.Квасьневским и П.Коксом работает в Украине с июня 2012 года. Она отслеживает ситуацию относительно дел Ю.Тимошенко и других представителей украинской оппозиции и бывших правительственных чиновников.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter