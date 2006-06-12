Завершился матч США – Чехия

В Гельзенкирхене на стадионе "Арена Ауфшальке" завершился матч Чемпионата мира по футболу (группа E) США – Чехия.

От США ждали сильной игры. Нынешняя команда считается сильнейшей в истории североамериканского соккера. Но вышло иначе.

Первый гол получился "быстрым". На 5-й минуте чешская сборная сыграла «академически» правильно (пас со своей половины в отрыв – проход справа Зденека Грыгеры – навес, и Ян Колар замыкает комбинацию), а американская – «академически» неправильно (то есть позволила все это проделать спокойно и без помех).

Потом команды довольно остро атаковали. Чехи некоторе время заметно тяготели к обороне, предоставив вперед рваться трем-пяти игрокам. Американцы наваливались всей командой, планомерно жали защиту по всей ширине. Полузащитник американской сборной Клаудио Рейна на 14-й минуте сильно ударил в штангу - только везение помогло чехам в этом эпизоде.

Минут через 20 чешские игроки, выдвинутые вперед, почувствовали превосходство по игре и стали пресекать атаки американцев на их половине, отбирать мяч. Такие действия и привели ко второму голу. На 36-й минуте Павел Недвед издали ударил по воротам свежеперехваченным мячом. Вратарь отбил вперед. Но следующий удар с 25 метров Томаш Росицки был направлен в самый край ворот, и даже в хорошем прыжке Келлер мяч уже не доставал.

На 40-й минуте с травмой выбыл автор первого гола и “острие атак” Ян Колар.

Чехи доминировали во второй половине игры: по ударам (вдвое), по оффсайдам (девять против… нуля у американцев), американцы чуть больше владели мячом. Нереализованным остался выход на вратаря (защитник успел за промедлившим Локвенцем), верхняя штанга спасла сборную США на 65-й минуте после удара Росицки. С другой стороны были опасные удары Джонсона на 67-й, 69-й, 79-й минутах, острый прострел Конвея на 74-й.

…На третий гол Томаша Росицки хорошим пасом на 76-й минуте вывел Недвед. В борьбе с защитниками Росицки вел мяч метров 20 и хладнокровно пробил перед самым вратарем вверх влево.

“Еще еден” просили с трибун чешские болельщики, но счет до конца игры остался 3:0.