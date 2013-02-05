Янукович встретится с президентом ЕБРР и главой Венецианской комиссии

Сегодня в 12.00 Президент Украины Виктор Януковича проведет встречу с Президентом Европейского Банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти (АПУ, ул. Банковая, 11).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, представители СМИ приглашаются на 11.15.

Позже Президент проведет встречу с Председателем Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио. На эту встречу СМИ пригласили на 14.15.