Янукович встретится с президентом ЕБРР и главой Венецианской комиссии
09:50, 05 февраля 2013Политика
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Сегодня Президент Украины Виктор Янукович встретится с президентом ЕБРР и главой Венецианской комиссии.
Янукович сегодня проведет ряд встреч
Сегодня в 12.00 Президент Украины Виктор Януковича проведет встречу с Президентом Европейского Банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти (АПУ, ул. Банковая, 11).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, представители СМИ приглашаются на 11.15.
Позже Президент проведет встречу с Председателем Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианской комиссии) Джанни Букиккио. На эту встречу СМИ пригласили на 14.15.
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