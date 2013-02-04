«Арсенал» может возглавить регионал Онищенко
18:25, 04 февраля 2013Политика
1936
Столичный футбольный клуб «Арсенал» может возглавить народный депутат от Партии регионов, предприниматель Александр Онищенко, который ныне также является президентом Федерации конного спорта Украины.
Онищенко возглавил "Арсенал"?
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня днем в Киеве, по неофициальной информации, состоялась встреча президента столичного ФК «Арсенал» Вадима Рабиновича и А.Онищенко. На встрече была достигнута принципиальная договоренность о том, что до 15 февраля А.Онищенко возглавит ФК «Арсенал».
Когда это произойдет официально, пока неизвестно, так как потребуется время для передачи документации и введения нового президента клуба в курс дела.
Отметим, что в конце января А.Онищенко уже дал несколько комментариев в СМИ, где не исключал возможности того, что возглавит ФК «Арсенал». При этом, по его словам, ситуация должна была окончательно проясниться в «ближайшие несколько дней».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter