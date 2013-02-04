«Арсенал» может возглавить регионал Онищенко

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня днем в Киеве, по неофициальной информации, состоялась встреча президента столичного ФК «Арсенал» Вадима Рабиновича и А.Онищенко. На встрече была достигнута принципиальная договоренность о том, что до 15 февраля А.Онищенко возглавит ФК «Арсенал».

Когда это произойдет официально, пока неизвестно, так как потребуется время для передачи документации и введения нового президента клуба в курс дела.

Отметим, что в конце января А.Онищенко уже дал несколько комментариев в СМИ, где не исключал возможности того, что возглавит ФК «Арсенал». При этом, по его словам, ситуация должна была окончательно проясниться в «ближайшие несколько дней».