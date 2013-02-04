Нардепы до завтра будут придумывать вопросы Богатыревой

В пятницу, 8 февраля, во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде народные депутаты заслушают информацию министра здравоохранения Раисы Богатыревой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель ВР Владимир Рыбак.

Кроме того, по словам спикера, завтра до обеда народные депутаты должны определиться, какие вопросы еще будут к членам правительства с тем, чтобы они в пятницу ответили на них.