Нардепы до завтра будут придумывать вопросы Богатыревой

13:58, 04 февраля 2013
Политика
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В пятницу депутаты заслушают Богатыреву во время Часа вопросов к правительству.

Раиса Богатырева

В пятницу, 8 февраля, во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде народные депутаты заслушают информацию министра здравоохранения Раисы Богатыревой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель ВР Владимир Рыбак.

Кроме того, по словам спикера, завтра до обеда народные депутаты должны определиться, какие вопросы еще будут к членам правительства с тем, чтобы они в пятницу ответили на них.

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