Нардепы до завтра будут придумывать вопросы Богатыревой
13:58, 04 февраля 2013Политика
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В пятницу депутаты заслушают Богатыреву во время Часа вопросов к правительству.
Раиса Богатырева будет отвечать на вопросы нардепов
В пятницу, 8 февраля, во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде народные депутаты заслушают информацию министра здравоохранения Раисы Богатыревой.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель ВР Владимир Рыбак.
Кроме того, по словам спикера, завтра до обеда народные депутаты должны определиться, какие вопросы еще будут к членам правительства с тем, чтобы они в пятницу ответили на них.
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