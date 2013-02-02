Азаров хочет опросить телезрителей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе общения с пользователями социальной сети Facebook.

В частности, отвечая на предложение одного из пользователей провести соцопрос о том, нравится ли людям смотреть «плохие» новости и не стоит ли негативные сюжеты показывать после 22.00, Н.Азаров написал: «Вы мне подали очень хорошую мысль, и мы обязательно закажем проведение социологического опроса, посмотрим, сколько у нас с Вами единомышленников, и обязательно сообщим это всей стране».

Отвечая на реплику того же пользователя: «Жизнь, порой, и без того не сильно радужная, а глядя на всё остальное, вообще хочется умереть», Н.Азаров пошутил: «Но умирать я Вам все-таки не советую. :)».