Евродепутат разобрался, что отдаляет Украину от ЕС

Внутренний политический дрейф украинской власти и бездеятельность Брюсселя отдаляют Украину от интеграции с Европейским союзом, приближая государство к вступлению в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Об этом написал депутат Европейского парламента от Польши Павел Залевский в своей статье, опубликованной сегодня в Gazeta Wyborcza.

Депутат выразил обеспокоенность тем, что Украина последние годы не использует шанс на длительную связь с Европейским Союзом.

"Это большое погрязшее в коррупции государство расточает предприимчивость и трудолюбие граждан и не использует свою позицию в Европе. Принятие европейских стандартов в глазах большинства украинских граждан способствовало бы проведению реформ в государстве и повышению зажиточности населения", - написал он.

Евродепутат выразил сожаление по поводу неопределенности ситуации с подписанием договора об ассоциации между Украиной и ЕС, которая должна бы стать первым путем европейской интеграции украинцев.

"В результате внутреннего политического дрейфа в Киеве и бездеятельности Брюсселя Украина движется в направлении Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана. На политическом и экономическом уровнях это грозит отдалением Украины от Европы", - считает он.

П.Залевский также предостерег украинцев от того, чтобы использовать национализм для укрепления своей государственности, отметив, что Евросоюз создан как раз на противоположных принципах.

"Украинцы имеют выбор. Большая часть из них все еще может признавать, что национализм хорошо защищает их от путинской экспансии и влияния российской культуры. Тогда застрянут навсегда в восточноевропейской логике конфликтов между народами, будут углубляться также и различия между ними. В результате, утратят интерес со стороны Запада и останутся один на один с экспансионистским Кремлем. Могут, однако, как Польша и другие страны Центральной и Восточной Европы, принять европейскую парадигму сотрудничества между народами, толерантности и прав человека", - написал евродепутат.

Он выразил надежду, что украинцы выберут второй путь, отметив, что Польша в дальнейшем будет поддерживать настоящую и глубокую, а не поверхностную интеграцию Украины с ЕС.