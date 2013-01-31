Попов: Киев живет в условиях финансирования по принципу 1/12

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов обещает педагогам после принятия городского бюджета с марта обеспечить рост заработной платы и выплату муниципальных надбавок к зарплате в полном объеме.

Об этом он сообщил во время общественных слушаний с работниками образовательной сферы и их профсоюзным активом, сообщили УНИАН в Управлении информационного обеспечения и доступа к публичной информации КГГА.

В рамках мероприятия участники обсуждали вопрос приоритетных направлений развития столичного образования и его финансирования в 2013 году. Среди тем – формирование городского бюджета, сохранение 20% муниципальной стимулирующей надбавки работникам образования, социальная защита, а также поддержка молодых специалистов.

«Сейчас могу утверждать, что мы гарантированно будем выплачивать муниципальные надбавки в полном объеме, сможем обеспечить рост заработной платы уже в марте после принятия бюджета. Мы рассчитываем, что депутаты городского совета поддержат наши предложения и таким образом будет разблокирован вопрос социальной защиты. Кроме того, принятие бюджета позволит наконец начать масштабные программы, связанные с капитальными ремонтами, реконструкциями, строительством, техническим оснащением заведений образования», – заявил А.Попов.

Он также отметил, что и в дальнейшем будет отстаивать позицию относительно зачисления в бюджет столицы 100% поступлений от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого на территории Киева. Ведь сейчас город живет в условиях финансирования по принципу 1/12, а работники бюджетной отрасли столицы получают среднюю зарплату 2012 года, тогда как в конце прошлого года ее размер был увеличен. Приняв бюджет, Киев сможет выплачивать зарплату с учетом индексации 2013 года.

Как сообщалось, варианты коррекции государственного бюджета относительно предоставления дополнительных ресурсов Киеву будут проработаны рабочей группой, в состав которой входят специалисте КГГА и Министерства финансов. Как заявлял ранее председатель КГГА, в ближайшее время планируется согласовать объем увеличения бюджетных ассигнований, которые будут направлены, в первую очередь, на решение социальных вопросов. Однако, чтобы иметь необходимы средства и законное право их использовать, горсовет должен утвердить бюджет столицы.

Министерство финансов и КГГА планируют подписать меморандум, который будет предусматривать не только увеличение расходов текущего года. По настоянию столичного руководства планируется согласовать и внести в Верховную Раду проект закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины», согласно которому в бюджет столицы в дальнейшем будет зачисляться вся сумма – 100% поступлений от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого на территории Киева.

В КГГА также разработан ряд проектов других нормативно-правовых актов, которые после согласования с правительством должны быть утверждены. Таким образом, ожидается, что Киев получит дополнительные внутренние возможности наполнения бюджета для потребностей территориальной общины, в частности, за счет оптимизации финансового регулирования земельных отношений, градостроения и благоустройства.