Судья ЕСПЧ: суд поставил рекорд в деле Луценко и с Тимошенко задержки не будет

Об этом в интервью газете «Коммерсант» сообщила судья ЕСПЧ Анна Юдковская.

Отвечая на вопрос, на какой стадии сейчас находится дело экс-премьера Ю.Тимошенко, А.Юдковская сказала, что на стадии подготовки решения.

«Как вы знаете, в ЕСПЧ процесс обычно проводится письменно, и лишь в особых случаях проходят устные слушания. По делу госпожи Тимошенко такие слушания состоялись 28 августа, после чего суд начал подготовку решения. Коммуникация со сторонами по этому делу полностью завершена. Уверяю, никакой задержки здесь нет», - отметила судья.

А.Юдковская не смогла ответить на вопрос, когда именно суд вынесет решение по этому делу.

«Я не могу точно ответить на этот вопрос, надеюсь, что в скором времени решение будет обнародовано. Понимаете, дело в том, что от ЕСПЧ в Украине ожидают слишком многого, и суд с его нынешней колоссальной загруженностью не может оправдать эти ожидания, каким бы приоритетным ни было данное дело. К примеру, дело господина Луценко (Юрия, экс-министра МВД Украины), которое также являлось приоритетным, было рассмотрено за год и 8 месяцев, и для суда это — рекорд скорости, учитывая, что в деле проводились публичные слушания... Жалоба же от госпожи Тимошенко была подана в августе 2011 года, соответственно, дело на сегодня находится на рассмотрении около полутора лет, и было бы по меньшей мере странным в этой ситуации упрекать суд в каких-либо задержках. В случае, когда публичных слушаний не проводится, процедура проходит несколько быстрее — если не ошибаюсь, здесь рекорд составлял год и два месяца по делу Виктор Киютина против России, где истец оспаривал свою высылку из страны», - заявила судья.