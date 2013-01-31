Троих нардепов от «Свободы» призывают поделиться своим счастьем

Исполняющий обязанности председателя Тернопольского облсовета Сергей Тарашевский призывает депутатов от ВО «Свобода», которые были избраны в Верховную Раду Украины, сложить полномочия депутатов областного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление накануне сессии обнародовал официальный сайт облсовета.

«По-видимому, только представители Тернопольской области в Верховной Раде Украины являются счастливыми владельцами двух мандатов – депутата областного совета и народного депутата Украины. Дело в том, что как таковой процедуры сложения полномочий депутатов областного совета 23 ноября 2012 года на первом пленарном заседании 45-й сессии областного совета не состоялось. Алексей Кайда (экс-председатель облсовета, в настоящее время – народный депутат от ВО «Свобода» – УНИАН) сложил с себя только полномочия председателя областного совета. В то же время все трое депутатов – Алексей Кайда, Олег Сиротюк и Эдуард Леонов, как и еще 16 депутатов , которые после выборов в местные советы 2010 подали заявления о досрочном прекращении депутатских полномочий, только зарегистрировали свои заявления в областном совете. Однако эти заявления до сих пор не приняты к сведению областным советом в соответствии с требованиями статьи 5 Закона Украины «О статусе депутатов местных советов», поскольку такое решение может принять только сессия областного совета», – объяснил ситуацию С.Тарашевский.

По его словам, в таких обстоятельствах имеет место нарушение требований ч. 3 ст. 7 Закона Украины «О статусе депутатов местных советов», согласно которой депутат местного совета не может иметь другого представительского мандата.

«В свое время в соответствии с действующим законодательством соответствующую процедуру прошел Орест Муц (экс-председатель фракции Партии регионов в облсовете, впоследствии – депутат от ПР – УНИАН). Таким образом, чтобы не создавать юридических коллизий, приглашаю нынешних народных депутатов и одновременно депутатов областного совета, а также всех из 16 депутатов, которые подали заявления о досрочном прекращении депутатских полномочий, принять участие в сессии, чтобы сложить свои полномочия в соответствии с действующим законодательством, и предлагаю им призвать своих однопартийцев исполнить депутатские обязанности, чтобы сессия стала правомочной», - отметил С.Тарашевский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 января, должна состояться бюджетная сессия Тернопольского облсовета. В то же время, по данным С.Тарашевского, именно в этот день представители ВО «Свобода» планируют отправить свою делегацию в ЦИК, чтобы добиться введения своих новых депутатов, которых с 2010 года не регистрируют вместо тех, которые стали депутатами других местных советов.

Ранее в течение 25 и 27 декабря 2012 года депутаты Тернопольского областного совета трижды не смогли начать пленарное заседание из-за отсутствия кворума. На нем, кроме прочего, должны были утвердить и бюджет области на 2013 год. Больше всего отсутствующих было в составе самой большой фракции облсовета ВО «Свобода». 3 января в пресс-службе облсовета сообщили, что бюджетная сессия Тернопольского облсовета состоится не ранее 10 января, поскольку по инициативе представителей ВО «Свобода» было принято решение провести заседание постоянных депутатских комиссий с участием руководителей профильных управлений Тернопольской областной государственной администрации, председателей районных советов и районных государственных администраций, членов коллегий районных государственных администраций, членов Тернопольской областной ассоциации органов местного самоуправления «Совета Тернопольщины», руководителей объектов совместной собственности территориальных общин сел, поселков, городов Тернопольской области и представителей общественных организаций.

Но большинство комиссий не провели свои заседания до 10 января.

16 января после консультации с членами всех фракций облсовета на согласительном совете было принято решение провести бюджетную сессию облсовета 25 января. Тогда за данное решение проголосовали все уполномоченные представители фракций областного совета, кроме Марии Чашки (ВО «Свобода»), которая воздержалась. Поскольку по состоянию на 24 января представители ВО «Свобода» так и не дали подтверждения, что они придут на сессию, пленарное заседание на 25 января С.Тарашевский решил не созывать, чтобы депутаты из районов не тратили зря свое время.

Тернопольская область – единственная область, где до сих пор не утвержден областной бюджет на 2013 год.