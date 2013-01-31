Янукович поздравил королеву Беатрикс с днем рождения
09:40, 31 января 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил Королеву Нидерландов Беатрикс с днем рождения.
Королева Нидерландов Беатрикс отмечает день рождения / Фото: 1tvnet.ru
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
В.Янукович пожелал Королеве Нидерландов крепкого здоровья и новых успехов в ее ответственной государственной миссии.
Глава Украинского государства выразил уверенность, что атмосфера дружбы и уважения, традиционно присущая отношениям между нашими государствами, будет оставаться надежным залогом для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества на благо народов Украины и Нидерландов.
Как сообщал УНИАН, недавно королева Нидерландов Беатрикс отреклась от престола в пользу своего старшего сына 45-летнего принца Оранского-Нассау Виллема-Александра.
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