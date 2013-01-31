Янукович поздравил королеву Беатрикс с днем рождения

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

В.Янукович пожелал Королеве Нидерландов крепкого здоровья и новых успехов в ее ответственной государственной миссии.

Глава Украинского государства выразил уверенность, что атмосфера дружбы и уважения, традиционно присущая отношениям между нашими государствами, будет оставаться надежным залогом для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества на благо народов Украины и Нидерландов.

Как сообщал УНИАН, недавно королева Нидерландов Беатрикс отреклась от престола в пользу своего старшего сына 45-летнего принца Оранского-Нассау Виллема-Александра.