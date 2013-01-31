Печерский суд рассмотрит жалобу Луценко

В пятницу, 1 февраля 2013 года, в 14.00 в Печерском районном суде г. Киева состоится судебное заседание по рассмотрению жалобы экс-министра внутренних дел Украины Ю.Луценко на постановление о закрытии уголовного дела по его заявлению от 26 декабря 2012 о совершении в отношении него преступления должностными лицами Генеральной прокуратуры и судьями Печерского и Апелляционного судов Киева.

Об этом сообщает пресс-служба "Народной самообороны".

Следственный судья - Виктор Кицюк. Напомним также, что судья вызвал на судебное заседание заявителя - Юрия Луценко.