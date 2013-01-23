Рассмотрение жалобы Луценко отложили - судья взяла самоотвод

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Народная самооборона”, такое решение было принято судом в связи с тем, что на судебное заседание не явился автор заявления Ю.Луценко, а Генпрокуратура не направила в суд ряд материалов.

Кроме того, как отметили в партии, судья Марина Пилаева взяла самоотвод, поскольку в свое время она рассматривала вопрос об избрании Ю.Луценко меры пресечения.

По данным «НС», судебное заседание должно состояться 1 февраля в 14.00.

Как сообщалось, Ю.Луценко обратился к следственному судье Печерского райсуда Киева с заявлением об открытии, в соответствии с новым процессуальным законодательством, уголовного производства в отношении прокуроров и судей, принимавших незаконные решения о его аресте в 2010 году.

Ю.Луценко обратился в суд в связи с решением Генеральной прокуратуры относительно его аналогичного заявления, зарегистрированного 28 декабря 2012 года.

Тогда заявление об уголовных правонарушениях было внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), однако уже 4 января уголовное производство в отношении прокуроров и судей было закрыто "в связи с отсутствием в действиях работников Генеральной прокуратуры, судей состава уголовных правонарушений".

Экс-министр в своей жалобе следственному судье отмечает, что уголовное производство по его заявлению было закрыто без проведения досудебного расследования и без предоставления надлежащей юридической оценки судебных решений вопреки решению Европейского суда по правам человека от 3 июля 2012 года, которое признано Украиной.

Справка УНИАН. 26 декабря 2012 года защита Ю.Луценко направила на имя генерального прокурора Украины заявление экс-министра внутренних дел о привлечении к уголовной ответственности первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина и следователя Сергея Войченко за принятие ими постановления о задержании и аресте Ю.Луценко 26 декабря 2010 года.

Кроме того, Ю.Луценко также требовал привлечь к уголовной ответственности судей Печерского райсуда Киева и Апелляционного суда столицы - Марии-Маргариты Пилаевой, Александра Беця, Анатолия Кузьмина, Валерия Лашевича, Виктории Горкавой и Сергея Вовка.