Аваков: Депутат не должен доказывать, что он - не жираф

«Депутат не должен доказывать, что он не жираф. Есть очевидная вещь - его подпись в специально выданном бланке, который выдаёт секретариат Верховной Рады. Таких подписей 158. И вдруг рентгеновское зрение Лукьянова, или главы Верховной Рады увидело, что некоторые подписи не такие – это смешно, это двойной стандарт», - заявил Аваков в эфире 5 канала.

В свою очередь, народный депутат от Партии регионов Дмитрий Святаш считает, что председатель Верховной Рады действовал в пределах своих полномочий.

«Исключительно к компетенции председателя Верховной Рады относятся собрание внеочередной сессии по надлежащим основаниям. Поэтому если глава Верховной Рады сомневался в принадлежности этих оснований, он принял соответствующее решение. Я убежден, что никакого пятна на парламентском большинстве и на господине Рыбаке эти действия не сделали», - отметил Святаш.

"Пусть докажут, что эти подписи поставили лично, люди были на территории Украины. Если это надлежащим сделают - пожалуйста. А что эта сессия должна быть фарсом - это общеизвестный факт, потому что никакого решения не было бы, потому что 226 голосов у оппозиции нет», - добавил регионал.