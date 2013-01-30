Адвокат нашел противоречия в приговоре Пукача

В приговоре бывшему генералу МВД Алексею Пукачу есть противоречие, ведь убийство журналиста Георгия Гонгадзе по приказу бывшего министра внутренних дел должно инкриминироваться по статье 115 Уголовного кодекса - убийство на заказ. Об этом в эфире «5 канала» заявил адвокат Алексей Баганец.

«Если следовать логике, которой руководствовались работники Генеральной прокуратуры, которые расследовали дело и поддерживали государственное обвинение, то якобы Пукач совершил умышленное убийство Георгия Гонгадзе на основании приказа министра внутренних дел. На сколько я знаю Уголовный кодекс Украины, то убийство по приказу, по просьбе, путем подкупа, за вознаграждение - это все охватывается единым квалифицирующим признаком, предусмотренным статьей 115: заказное убийство", - сказал адвокат.

"Почему этот пункт Уголовного кодекса не был инкриминирован Пукачу мне не известно, чем они руководствовались. Отсюда напрашивается вопрос: если есть инкриминирование преступления заказное убийство, соответственно должен быть исполнитель и должен быть заказчик. В этой ситуации с этим делом я такого заказчика не увидел», - заявил Баганец.